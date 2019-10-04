Мелінда Гейтс виділить $10 млрд на захист прав жінок у США



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У 2000 році Мелінда та Білл Гейтс заснували «Фонд Білла і Мелінди Гейтс»

Мелінда планує направляти кошти організаціям, які впроваджують інноваційні стратегії для розширення можливостей жінок

Бізнесвумен та філантоп Мелінда Гейтс протягом 10 років виділятиме мільярд доларів на досягнення гендерної рівності в США.

Про це вона заявила в колонці для видання Time.

Через інвестиційну компанію Pivotal Ventures, засновану разом із чоловіком Біллом Гейтсом, Мелінда планує направляти кошти організаціям, які впроваджують інноваційні стратегії для розширення можливостей жінок.

«Дані з довідника Фонду Candid Online показують, що приватні донори дають 9,27 долара на вищу освіту і 4,85 долара та 1 долар на розв'язання жіночих питань. До того ж, 90 центів з кожного долара йдуть на репродуктивне здоров'я», — заявила Мелінда Гейтс.

Вона вважає, що потрібно інвестувати й в інші потреби жінок. Тому планує виділяти гроші для таких цілей, як полегшення професійного зростання для жінок, розширення гендерного різноманіття в галузі технологій, громадських справ і в медіа та прискорення реформ в організаціях, в яких переважають чоловіки.

«1 мільярд доларів — це великі гроші, але я також визнаю, що це лише мала частина того, що необхідно. Я сподіваюся, що моє фінансове зобов'язання розглядається, і як запрошення приєднатися до справи. Рівність не може чекати», — підкреслила Гейтс

У 2000 році Мелінда та Білл Гейтс заснували «Фонд Білла і Мелінди Гейтс». Його головна мета — підтримувати й покращувати систему охорони здоров'я в бідних країнах. У США пріоритетним напрямком є вдосконалення системи освіти.

Джерело: Громадське