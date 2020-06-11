Металурги звернулись до Зеленського



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Набуття чинності нещодавно підписаного президентом закону про зміни до Податкового кодексу (законопроект 1210), що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди в 1,5 рази, є критичним для життєдіяльності підприємства

Президента просять не збільшувати податкове навантаження на гірничо-металургійну галузь в кризу

Підвищення ренти на видобуток руди в 1,5 рази призведе до зростання фіскального навантаження на гірничо-металургійну галузь та може стати критичним для життєдіяльності підприємств галузі, його потрібно відтермінувати. Про це йдеться в зверненні ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» до президента Володимира Зеленського.

У зверненні зазначається, що набуття чинності нещодавно підписаного президентом закону про зміни до Податкового кодексу (законопроект 1210), що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди в 1,5 рази, є критичним для життєдіяльності підприємства та галузі в цілому.

«Це призведе до підвищення вартості ключової сировини для металургії, сприятиме подальшому нарощуванню збитковості української металургії, зниженню рівня її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і як результат, сприятиме скороченню експорту металопродукції з України, зниженню рівня металургійного виробництва з ризиками повної зупинки», - наголошується в зверненні.

У ПрАТ «ЗЗРК» зазначили, що понад 52% своєї продукції постачають на експорт, забезпечуючи надходження валюти в країну. Збільшення ренти призведе до зростання собівартості металу та витіснення продукції українських металургів зі світових ринків. Внаслідок чого знизиться рівень валютних надходжень в країну, а також податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, відбудеться скорочення робочих місць на комбінаті та пов’язаних з ним підприємствах, які залежать від замовлень ПрАТ «ЗЗРК».

На підприємстві закликали президента скасувати підвищення ренти, або відтермінувати запровадження цієї норми принаймні на рік, щоб не збільшувати фіскальне навантаження на гірничо-металургійну галузь в період кризи.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

Із закликом скасувати цю норму або відкласти її введення в дію на рік виступили також «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» і «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча»

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.