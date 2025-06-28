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Як змінились статки найбагатших людей світу за десятиліття: аналіз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як змінились статки найбагатших людей світу за десятиліття: аналіз
фото з відкритих джерел

Статки найбагатших людей світу зросли на $33,9 трлн

Статки 1% найбагатших людей планети збільшились на $33,9 трлн у реальному вираженні з 2015 року. Про це свідчить новий звіт Oxfam, опублікований перед конференцією ООН з питань фінансування розвитку, повідомляє «Главком».

Астрономічне зростання приватного багатства супроводжується рекордним скороченням гуманітарної допомоги: країни G7 уріжуть її на 28% у 2026 році порівняно з 2024 роком – найбільш різке зниження з 1960 року. 

Статки 3000 мільярдерів з 2015 року зросли на $6,5 трлн і досягли 14,6% світового ВВП. При цьому приватний капітал з 1995 до 2023 року зріс на $342 трлн – у 8 разів більше, ніж державні активи ($44 трлн).

При цьому 60% найбідніших держав перебувають на межі боргової кризи, витрачаючи на обслуговування заборгованості більше, ніж на охорону здоров'я та освіту. Приватні кредитори, на яких припадає понад половина боргів країн з низькими доходами, посилюють ситуацію відмовою від реструктуризації та жорсткими умовами.

Раніше швейцарський банк UBS оприлюднив шостий звіт Global Family Office Report 2025, опитавши 317 заможних родин зі середнім капіталом $2,7 млрд. Дослідження розвінчує міф, що мільярдери вкладають лише у криптовалюти та розкіш: навпаки, вони обирають обережні та стратегічні інвестиції, враховуючи ризики, довгострокові тренди й розвиток ШІ.

Нагадаємо, засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив про намір передати майже все своє особисте багатство протягом наступних 20 років. Про це він повідомив у заяві на своєму сайті Gates Notes.

До слова, мільйони доларів готівкою, які на початку жовтня 2024 року співробітники ДБР виявили у помешканні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, нині розміщено на депозитному рахунку в державному банку.

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Теги: інвестиції гроші фінансування розкіш

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