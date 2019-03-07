«Миколаївгаз» заявив, що захист прав його клієнтів не забезпечується платформою добового балансування оператора ГТС



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Дії ГТС можуть призвести до зриву безперебійного постачання природного газу

ПАТ «Миколаївгаз» звернулось листом до Кабінету міністрів України, Антимонопольного комітету, НКРЕКП та Державної регуляторної служби з проханням розібратись в ситуації щодо порушення оператором ГТС вимог законодавства щодо впровадження системи добового балансування газу.

В листі зазначається, що АТ «Укртрансгаз» в січні 2019 року надіслав на адресу Оператора ГРМ листа з актом про надання послуг з балансування та рахунком на оплату наданих послуг. При цьому він порушив кілька вимог Кодексу ГТС.

По-перше, лист надійшов пізніше зазначеного в Кодексі терміну звітності. А по-друге, до переліку споживачів, які використали природний газ без підтвердження номінацій, було включено 24 побутових споживачі. Через це було некоректно відображено обсяги балансування, визначені в акті та звіті, які надійшли від АТ «Укртрансгаз».

«Такі неправомірні дії Оператора ГТС загрожують газорозподільному підприємству понесенням значних збитків. Тому, враховуючи ці порушення, ПАТ «Миколаївгаз» було змушене звернутися до контролюючих органів з проханням розібратись в ситуації, адже це може призвести до зриву безперебійного постачання природного газу споживачам у самий розпал опалювального сезону», - відзначає директор комерційний ПАТ «Миколаївгаз» Сергій Щербаков.

Крім того, 26 лютого ПАТ «Миколаївгаз» направило окремого листа до АТ «Укртрансгаз» із зазначенням ще одного порушення. У листі вказано чотири комерційних споживача, яких Оператор ГТС включив до небалансу, проте вони є клієнтами ТОВ «Миколаївгаз Збуту». Тому питання щодо них врегульовано, адже постачальник від самого початку забрав їх обсяги споживання на себе.

Метою звернення ПАТ «Миколаївгаз» є прохання усунути невідповідності в звіті та заклик до Оператора ГТС в подальшому дотримуватись в своїй господарській діяльності вимог законодавства. Адже основний принцип впровадження добового балансування полягає саме в пропорційності, прозорості та недискримінації всіх учасників ринку газу.