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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, який курс долара закладено в бюджет-2020

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    В оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар - Стало відомо, який курс долара закладено в бюджет-2020
    В оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар

    За оцінками Кабміну, в середньому американська валюта буде коштувати 27 грн

    У проєкті Держбюджету на 2020 рік, який нардепи розглянуть у Верховній Раді 14 листопада, розрахували курс долара на рівні 27 грн/$. За оцінками Кабміну, саме стільки в середньому буде коштувати американська валюта.

    Про це йдеться в макропрогнозі, який використовували при розрахунку головного фінансового документа країни.

    «Макропрогноз, який ми затвердили, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар», - заявляла глава Мінфіну Оксана Маркарова.

    При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар.

    Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

    Варто відзначити, що 13 листопада долар продавався в банках по курсу в 24,52 грн/$. Одна з причин зміцнення гривні в 2019 році – покупка іноземцями українських боргових цінних паперів.

    Загалом курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар.

    Нагадаємо, у середу ввечері комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам прийняти за основу та в цілому проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

    До слова, розгляд проекту держбюджету на 2020 рік у другому читанні може тривати до другої години ночі.

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