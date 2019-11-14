Стало відомо, який курс долара закладено в бюджет-2020
За оцінками Кабміну, в середньому американська валюта буде коштувати 27 грн
У проєкті Держбюджету на 2020 рік, який нардепи розглянуть у Верховній Раді 14 листопада, розрахували курс долара на рівні 27 грн/$. За оцінками Кабміну, саме стільки в середньому буде коштувати американська валюта.
Про це йдеться в макропрогнозі, який використовували при розрахунку головного фінансового документа країни.
«Макропрогноз, який ми затвердили, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар», - заявляла глава Мінфіну Оксана Маркарова.
При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар.
Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.
Варто відзначити, що 13 листопада долар продавався в банках по курсу в 24,52 грн/$. Одна з причин зміцнення гривні в 2019 році – покупка іноземцями українських боргових цінних паперів.
Загалом курс продажу безготівкового долара США в Україні в жовтні виріс на 1,7% до 24,78 грн. за долар, готівкового – на 2,9% до 24,99 грн за долар.
Нагадаємо, у середу ввечері комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам прийняти за основу та в цілому проєкт Державного бюджету на 2020 рік.
До слова, розгляд проекту держбюджету на 2020 рік у другому читанні може тривати до другої години ночі.