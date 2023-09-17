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Мінагрополітики повідомило, скільки зерна з нового врожаю Україна готова експортувати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінагрополітики повідомило, скільки зерна з нового врожаю Україна готова експортувати
Україна в поточному сезоні 2023/2024 готова відправити на світові ринки понад 56 млн тонн продовольства
фото з відкритих джерел

За час повномасштабної війни Україна відправила на ринки Африки, Азії та Європи понад 90 млн тонн продовольства

Україна в поточному сезоні 2023/2024 готова відправити на світові ринки понад 56 млн тонн продовольства. Праця українських аграріїв та сприятливі погодні умови гарантували гарний урожай, заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

«Росія продовжує розігрувати карту шантажу голодом. Але «голодні ігри» вже не сприймаються світом і, що важливо, африканськими країнами. За час повномасштабної кривавої виснажливої війни Україна відправила на ринки Африки, Азії та Європи понад 90 млн тонн продовольства. І ця тенденція повинна продовжуватися», – зазначив Дмитрасевич.

Заступник міністра підкреслив, що для України важлива підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, потрібні додаткові засоби ППО для захисту інфраструктури експорту агропродукції, допомога в розмінуванні сільськогосподарських земель, у відновленні угідь і навколишнього середовища після підриву агресором Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують тиск на Росію та спонукають  до цього інші країни, щоби відновити дію Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, румунські фермери в суботу, 16 вересня, звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія прийняла рішення про зняття обмежень.

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Теги: експорт ринок зерно

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