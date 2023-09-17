Румунські фермери просять уряд продовжити заборону на імпорт українського зерна

За перші вісім місяців 2023 року Україна відвантажила 9,2 млн тонн зернових через румунський чорноморський порт Констанца

Фермери Румунії звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна

Румунські фермери в суботу, 16 вересня, звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія прийняла рішення про зняття обмежень. Про це повідомляє агенція Reuters.

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«Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і всебічно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, прийняла таке одностороннє рішення після закінчення терміну 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія не хоче робити те ж саме», – цитує Reuters заяву асоціації фермерів Румунії.

Автори заяви також підкреслюють, що цей запит жодним чином не впливає на транзит української сільськогосподарської продукції через Румунію в інших напрямках, як це відбувається зараз.

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Агенція зазначає, що за перші вісім місяців цього року Україна відвантажила 9,2 млн тонн зернових через румунський чорноморський порт Констанца, а за весь 2022 рік – 8,6 млн тонн.

Констанца є основним експортним маршрутом України після того, як в середині липня Росія відмовилася від угоди, яка зняла фактичну російську блокаду українських чорноморських портів, додає Reuters.

У п’ятницю, 15 вересня, Єврокомісія, вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Заборона діяла з 2 травня. Її причиною стало різке зростання імпорту українського зерна після російського вторгнення, що спотворило місцеві ринки і викликало протести з боку фермерів.

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Нагадаємо, у Румунії місцеві фермери погрожують заблокувати порти та митницю, якщо заборона на ввезення зерна з України не буде продовжена.

До слова, раніше Польща погрожувала запровадити безтермінове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія не ухвалить рішення щодо продовження обмеження.