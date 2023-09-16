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США тиснуть на Росію, щоб відновити зернову угоду – Білий дім

Діана Гасюк
glavcom.ua
США тиснуть на Росію, щоб відновити зернову угоду – Білий дім
фото з відкритих джерел

Зараз також Туреччина та генеральний секретар ООН, Антоніу Гутерреш, активно працюють над цим питанням

Сполучені Штати продовжують тиск на Росію та спонукають  до цього інші країни, щоби відновити дію Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив під час пресконференції в Вашингтоні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

«Ми будемо продовжувати тиснути на росіян ми закликатимемо решту світу зробити те саме»,– зауважив радник Байдена у відповідь на запитання щодо перспектив відновлення «зернової угоди».

Також було підкреслено, що наразі Туреччина та генеральний секретар ООН, Антоніу Гутерреш, активно працюють над цим питанням.

«Ми сподіваємося на позитивний результат в їхніх зусиллях. Однак на цей час росіяни не надають нам особливого приводу для оптимізму», – наголосив Салліван.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у четвер, що надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.

Теги: Туреччина росія Чорне море зерно Антоніу Гутерріш влада радник росіяни

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