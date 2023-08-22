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Ердогану стає все важче всидіти одразу на двох стільцях – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердогану стає все важче всидіти одразу на двох стільцях – ЗМІ
Президент Туреччини сподівається на продовження зернової ініціативи
фото: AP

Ердоган не хоче сваритись ані із країнами ЄС, ані з Путіним, але ситуація на Чорному морі стає все більш небезпечною 

Після зриву зернової угоди Туреччина опинилася між двома фронтами – Росією та колективним Заходом. Про це пише оглядач німецької Der Tagesspiegel Зузанне Гюстель.

Чорне море стало більш небезпечним після того, як 17 липня закінчився термін дії зернової угоди. Росія попереджає, що всі кораблі, які прямують до України, є потенційними постачальниками зброї, а отже, законними військовими цілями, і постійно атакує українські порти.

І це не просто слова, що довів нещодавній інцидент із висадкою російського гелікоптера на турецькому суховантажі Şükrü Okan. Чорне море вже не є безпечним для кораблів Анкари, і для неї загострення конфронтації – це погана новина, продовжує Гюстель.

Напад на корабель так близько від Стамбула був «піратством», каже турецький експерт з безпеки Йорук Ісік. Оскільки російський флот не здатен так швидко та ефективно блокувати ризики зі сторони українського узбережжя, це дозволяє лякати нападами  на окремі кораблі, сказав Ісік Tagesspiegel. Він додав: «Вони (росіяни – «Главком») опустилися настільки низько, що для них залишилося лише піратство – це сумно».

Ще минулого року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган нахвалював себе як «засновника зернової угоди», яка дозволила відправити 33 млн. тонн українського зерна. Тепер же, після її зриву, в якому він звинувачує Європу та США, Ердоган намагається переформатувати угоду та підтримує звинувачення Москви на адресу Заходу, що той нібито не виконав своїх зобов'язань за договором.

Турецький президент грає у «подвійну гру», пояснює оглядач Der Tagesspiegel. Своїми недавніми діями він намагався покращити відносини із Заходом, але водночас розлютив Росію. Серед іншого він випустив на волю українських офіцерів, які мали залишитися в Туреччині до завершення війни в Україні. Тепер Ердоган намагається більше не злити Кремль. Зокрема, він на днях мовчав з приводу інциденту із суховантажним судном Şükrü Okan. До випуску офіційної заяви щодо цього Анкару змусила критика з боку опозиції. Але й тиск із боку Заходу на президента Туреччини зростає.

Небажання Ердогана свідчить про те, що його уряд все ще прагне відновити зернову угоду і тому не хоче відкритої конфронтації з Росією, каже Йорук Ісік. «Вони все ще розраховують на повернення росіян до зернової угоди в останню хвилину».

Також Ердоган вкотре оголосив про  візит диктатора Путіна до його країни, але Кремль поки що не поспішає називати конкретну дату. Президент Туреччини досі сподівається, що зустріч і домовленості щодо зернової угоди зможуть відбутися ще у серпні.  Адже Росія «перебуває в ізоляції» і «вимушена укладати нові домовленості», додає Ісік. Але поки що Москва так і не відреагувала на пропозиції Ердогана.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. Про це заявив турецький лідер, передає Anadolu.

Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із Путіним у вересні, якщо це дозволятиме щільний графік. Політики обговорюватимуть, зокрема, майбутнє зернової угоди. 

Однак турецький президент не уточнив, де саме можуть відбутися переговори з російським диктатором, хоча очікувалося, що це відбудеться в Анкарі. Також Ердоган поінформував, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може відвідати Росію. 

Читайте також: Напруга у Чорному морі: Туреччина відкрито пригрозила Росії
Теги: Туреччина переговори Москва президент корабель зерно путін Чорне море росія Реджеп Таїп Ердоган росіяни

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