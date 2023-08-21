Україна поставила РФ на морі єдиний правильний ультиматум: або плавають усі, або ніхто – нардеп

Україна прагне до відновлення повноцінного судноплавства в Чорному морі, адже саме від цього залежить наша економіка

Україна потребує міжнародної підтримки, щоб прикрити порти Великої Одеси

Україна експортно орієнтована країна, тож головне наше завдання – розблокувати порти для всіх видів продукції, щоб знизити залежність від фінансування партнерів та забезпечити розвиток економіки. І атакувавши російські кораблі, Україна вчинила правильно – адже Росія розуміє тільки силу, і цю силу ми ворогу продемонстрували. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Напевно, вже весь світ знає, що Росія і Путін розуміють тільки одне – силу. Все інше з ними не працює. Тому дуже добре, що Україна, атакувавши російські кораблі, продемонструвала, що в цю гру можна грати вдвох. Якщо вони блокують судноплавство для України в Чорному морі – то ми можемо маємо заблокувати судноплавство для них. Для них це абсолютно критична транспортна артерія, і ми це (атаки – Ред.) обов’язково маємо продовжити», – підкреслив Гончаренко.

Він акцентував: мета, яку ми маємо собі поставити, – не просто відновлення зернового коридору, а відновлення повноцінного судноплавства в Чорному морі, адже саме від цього залежить наша економіка.

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«Сьогодні дуже у нас складна ситуація, коли ми на 200% залежні від наших партнерів. Добре, поки вони нас підтримують. Але що буде завтра? Тому наше завдання – розкрити повністю Чорне море для зерна, для металу, для інших категорій товарів. Тому що Україна – експортно орієнтована країна, це питання сотень тисяч робочих місць, десятків мільярдів доларів товарообігу, і мільярдів доларів податків до українського бюджету. З цими грошима, з цими можливостями ми можемо багато чого зробити й самі. Без цього ми повністю залежні. Саме тому путін так наполегливо атакує Одесу, Чорне море і т.д», – пояснив нардеп.

Гончаренко підкреслив: для того, щоб забезпечити вільне судноплавство, Україна потребує міжнародної підтримки, щоб прикрити порти Великої Одеси: для цього нам потрібен протиповітряний захист. Все інше ми можемо зробити самі – адже ми уже довели, що здатні атакувати росію на Чорному морі, навіть не маючи військово-морського флоту.

«Або в Чорному морі плавають всі, або ніхто – єдино правильний ультиматум. І для світу це, до речі, теж дуже важливо. Ще раз повторюся: зернова угода – це добре, але цього мало. Нам треба добиватися відкриття Чорного моря як такого», – резюмував Гончаренко.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що формат попередньої зернової угоди має піти в минуле, а Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю, адже до війни експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів.

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У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українській уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції.