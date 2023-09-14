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«Нафтогаз» перезавантажив український ринок газу – Чернишов

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» перезавантажив український ринок газу – Чернишов
«Нафтогаз України» виконав взяті зобов’язання, перезапустивши повноцінну роботу Української енергетичної біржі
фото з відкритих джерел

Напередодні опалювального сезону НАК закупив на біржі понад 700 млн куб. газу на суму понад 9,2 млрд грн

Купляючи газ на Українській енергетичній біржі компанія «Нафтогаз України» перезавантажила ринок газу України. Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу»

«Нафтогаз України» виконав взяті у квітні, під час попередньої зустрічі, зобов’язання, перезапустивши повноцінну роботу Української енергетичної біржі. Ми перезавантажили ринок газу. І цей процес забезпечив усім учасникам ринку абсолютно паритетні та прозорі правила», – сказав очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Він додав, що завдяки цьому напередодні опалювального сезону НАК закупив на біржі понад 700 млн куб. газу на суму понад 9,2 млрд грн.

«Це дозволило приватним видобувникам утримати ліквідність та поступово нарощувати власні обсяги видобутку блакитного палива», – наголосив Чернишов.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля Нафтогазом газу у приватних видобувників дало їм змогу інвестувати у нові буріння. 

Теги: Нафтогаз України ринок Олексій Чернишов

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