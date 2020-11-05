Мінфін змінив перелік банків для бюджетних виплат

Місяць тому в переліку банків для бюджетних виплат було 45 банків

Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.

Зокрема зі списку виключені Мегабанк і Банк Січ, але доданий банк «Український капітал».

На сьогодні уповноваженими є 44 банки:

1. АТ «Ощадбанк»

2. АТ КБ «ПриватБанк»

3. АТ АБ «Укргазбанк»

4. АТ «Укрексімбанк»

5. АТ «Агропросперіс Банк»

6. АТ «КБ «Акордбанк»

7. АТ «Акцент-Банк»

8. АТ «Альфа-Банк»

9. АТ «Банк Альянс»

10. АТ «Банк Восток»

11. АТ КБ «Банк Глобус»

12. АТ «Східноукраїнський банк «Грант»

13. АТ «Ідея Банк»

14. АТ АКБ «Індустріалбанк»

15. АТ «Банк «Кліринговий Дім»

16. АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

17. АТ «АКБ «Конкорд»

18. АТ «Банк Кредит Дніпро»

19. АТ «Кредитвест Банк»

20. АТ «Креді Агріколь Банк»

21. АТ «Кредобанк»

22. АТ «Кристалбанк»

23. АТ АКБ «Львів»

24. АТ «Метабанк»

25. АТ «Міжнародний інвестиційний банк»

26. АТ «Мотор-Банк»

27. АТ «МТБ Банк»

28. АТ «ОТП Банк»

29. АТ АБ «Південний»

30. АТ «Піреус Банк МКБ»

31. АТ «Полікомбанк»

32. АТ «Полтава-банк»

33. АТ «Правекс Банк»

34. АТ «ПроКредит Банк»

35. АТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ)

36. АТ «АКБ «Радабанк»

37. АТ «Райффайзен Банк Аваль»

38. АТ «ТАСкомбанк»

39. АТ «Банк «Український капітал»

40. АТ «Укрбудінвестбанк»

41. АТ «УкрСиббанк»

42. АТ «Універсал Банк»

43. АТ «Банк Форвард»

44. АТ «Юнекс Банк».

Нагадаємо, місяць тому в переліку банків для бюджетних виплат було 45 банків.