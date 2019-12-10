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    У «Борисполі» у пасажира рейсу з Дубая прикордонники вилучили партію iPhone (фото, відео)

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    У 51-річного українця правоохоронці знайшли 26 телефонів iPhone - У «Борисполі» у пасажира рейсу з Дубая прикордонники вилучили партію iPhone (фото, відео)
    У 51-річного українця правоохоронці знайшли 26 телефонів iPhone
    Фото: Держприкордонслужба

    Невдала спроба доставки девайсів коштувала чоловікові близько $30 тис.

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники викрили громадянина України, який намагався нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone.

    Приховані товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу, та працівників Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Сучасні ґаджети заховав у штанях та закріпив ременем пасажир рейсу з Дубая. Всього під одягом 51-річного українця знайшли 26 телефонів iPhone. Понад дозволену кількість смартфонів у порушника вилучено.

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    У «Борисполі» у пасажира рейсу з Дубая прикордонники вилучили партію iPhone (фото, відео)
    У «Борисполі» у пасажира рейсу з Дубая прикордонники вилучили партію iPhone (фото, відео)

    За попередніми оцінками, невдала спроба доставки девайсів коштувала мандрівникові близько 30 тисяч доларів.

    Як повідомлялося, нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили громадянку України, яка везла із Мілана брендовий одяг на суму понад 1,5 млн грн під виглядом особистих речей.

    прикордонники контрабанда Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль телефон
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