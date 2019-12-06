Іноземець декілька днів жив у «Борисполі» через загублений багаж (фото)



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Іноземцю повернули його речі Фото: Патрульна поліція Київської області

Патрульні знайшли багаж із документами іноземця

Патрульні поліцейські надали допомогу іноземцю, який декілька днів жив на території аеропорту «Бориспіль», оскільки його багаж із документами загубився.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Київської області.

«Патрульні зі взводу тактико-оперативного реагування під час несення служби в Терміналі «D» аеропорту «Бориспіль» помітили дуже засмученого іноземця. Речей з собою чоловік не мав. Поліцейські підійшли до чоловіка, щоб дізнатись, чи все добре. Спочатку, він попросив телефон, щоб зателефонувати, а згодом англійською розповів свою сумну історію патрульним», - повідомили патрульні.

Як вдалось дізнатись, декілька днів тому чоловік прилетів до України в туристичних цілях, проте весь його багаж загубився - ані документів, ані грошей, ані особистих речей. Весь цей час іноземець лишався на території аеропорту та не знав, що робити далі. Небайдужі працівники закладів харчування аеропорту допомагали чоловікові їжею.

Витративши якийсь час, патрульні зі взводу тактико-оперативного реагування знайшли документи й весь інший багаж іноземця.

Нагадаємо, 5 грудня на території аеропорту «Бориспіль» патрульні затримали молодика, який перебував у розшуку.