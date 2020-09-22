Міністр фінансів назвав чутками інформацію про паузу у співпраці з МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін домовляється з МВФ про приїзд місії в Україну найближчим часом

Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України вже восени.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV.

Марченко назвав «чутками» інформацію про паузу у співпраці з МВФ і зазначив, що в уряді домовляються з Фондом про приїзд місії в Україну найближчим часом.

«Є всі підстави вважати, що в жовтні, можливо в листопаді, буде місія Фонду в Україні…У нас нормальні переговори, ми з ними спілкуємося постійно», – сказав міністр.

Напередодні стало відомо, що Україна направила лист директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій з проханням про початок роботи в онлайн-режимі.

Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

«Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.

Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.