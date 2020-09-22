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    Економіка та фінанси

    Шмигаль попросив МВФ почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі

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    Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, запевняє очільник уряду - Шмигаль попросив МВФ почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі
    Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, запевняє очільник уряду

    Прем’єр запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 21 вересня провів онлайн-зустріч із новим директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, під час якої обговорювалася співпраця України з Фондом.

    Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

    Глава уряду заявив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої зі зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

    Шмигаль також особисто привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду і запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України.

    «Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається в непрості для всього світу часи», – сказав прем'єр і запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid-19.

    Також зазначено, що під час онлайн-зустрічі були присутні міністр фінансів Сергій Марченко і голова Нацбанку Кирило Шевченко.

    Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

    При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

    «Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.

    Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

    Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

    Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

    Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

    До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.

    Кабмін МВФ економіка Україна уряд Денис Шмигаль
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