Шмигаль попросив МВФ почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі



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Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, запевняє очільник уряду

Прем’єр запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 21 вересня провів онлайн-зустріч із новим директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, під час якої обговорювалася співпраця України з Фондом.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Глава уряду заявив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої зі зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

Шмигаль також особисто привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду і запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України.

«Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається в непрості для всього світу часи», – сказав прем'єр і запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid-19.

Також зазначено, що під час онлайн-зустрічі були присутні міністр фінансів Сергій Марченко і голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

«Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.

Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.