  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За тиждень НБУ продав на міжбанку $71 млн

    • Розсилка
    З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала $1,147 млрд - За тиждень НБУ продав на міжбанку $71 млн
    З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала $1,147 млрд

    З початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на $4,509 млрд і продав на $3,363 млрд

    Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському ринку протягом 14 – 18 вересня склали $71 млн. Про це пише Фінансовий клуб.

    Усі $71 млн Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

    При цьому вперше з липня центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

    У липні попит на валюту на міжбанку дещо перевищував пропозицію, тому НБУ проводив інтервенції з продажу валюти для стабілізації курсу гривні.

    Нагадаємо, що зовнішній борг України виріс до майже $123 млрд.

    Як повідомлялося, голова НБУ Кирило Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

    Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

    Разом з тим, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.


    борг МВФ НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies