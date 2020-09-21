За тиждень НБУ продав на міжбанку $71 млн

З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала $1,147 млрд

З початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на $4,509 млрд і продав на $3,363 млрд

Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському ринку протягом 14 – 18 вересня склали $71 млн. Про це пише Фінансовий клуб .

Усі $71 млн Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

При цьому вперше з липня центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

У липні попит на валюту на міжбанку дещо перевищував пропозицію, тому НБУ проводив інтервенції з продажу валюти для стабілізації курсу гривні.

Нагадаємо, що зовнішній борг України виріс до майже $123 млрд.

Як повідомлялося, голова НБУ Кирило Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Разом з тим, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.



