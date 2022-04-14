Окупанти пограбували у Мелітополі «Укрпошту»: пенсіонери залишились без виплат

Росіяни вкрали гроші, які призначались для соціальних виплат

Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі викрали в «Укрпошти» гроші, що були призначені на виплату пенсій, допомог і субсидій літнім громадянам та особам з-поміж вразливих верств населення, які потребують підтримки від держави. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зауважила, що війська РФ, зазіхнувши на належні громадянам пенсійні та соціальні кошти, порушили їхнє право на мирне володіння своїм майном і залишили українців без засобів існування, спровокувавши гуманітарну кризу на окупованих територіях.

«Заволодіння будь-яким майном без згоди його власника для особистого користування є мародерством, що, відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду, є воєнним злочином. Будь-яка особа, яка здійснила таку дію, несе відповідальність і має бути покарана», – наголосила омбудсменка.

Вона закликала Координатора ООН по кризовій ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги мешканцям окупованих територій, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи – зокрема й міста Мелітополя. Крім того, Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму з проханням взяти до уваги ці факти порушень РФ прав людини.

Додамо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що пограбування сталося «за наводкою» самопроголошеного мера Галини Данильченко.