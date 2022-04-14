Порошенко нагадав, кому треба дякувати за уражений крейсер «Москва»

Колись це була найбільша гордість російського флоту

Триває 50-й день повномасштабної війни Росії проти України

«Дякую Збройним Силам України!», – написав у себе в соцмережах Петро Порошенко.

Він додав, що задоволений роботою наших «Нептунів».

Також, лідер партії «Європейська солідарність» опублікував промовисте зображення, на якому закреслений крейсер «Москва».

Ще один російський корабель пішов в далеку путь (джерело: Петро Порошенко/facebook)

Р-360 «Нептун» – українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2014-2020 роках.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах – кілька метрів над рівнем моря.

Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого – до 280 км.

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.