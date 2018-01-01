Міноборони цьогоріч виділяє на будівництво понад 4 млрд

Порівняно з 2017 роком фінансування Міноборони на будівництво та капремонт у 2018 році збільшено майже вчетверо

Цього року на будівництво та капітальний ремонт Міністерство оборони України планує спрямувати 4 млрд 70 млн грн. Про це повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олександр Чергінець. «На заходи з капбудівництва в Міноборони передбачено фінансовий ресурс у сумі 4 млрд 70 млн грн. З



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Порівняно з 2017 роком фінансування Міноборони на будівництво та капремонт у 2018 році збільшено майже вчетверо

Цього року на будівництво та капітальний ремонт Міністерство оборони України планує спрямувати 4 млрд 70 млн грн. Про це повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олександр Чергінець.

«На заходи з капбудівництва в Міноборони передбачено фінансовий ресурс у сумі 4 млрд 70 млн грн. З них 3,01 млрд грн із загального фонду Міноборони для будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів і будівництво казарм поліпшеного планування для військовослужбовців за контрактом. Ще 1 млрд грн зі спецфонду за рахунок коштів, що надійшли від реалізації конфіскованого майна - на будівництво казарм поліпшеного планування для військовослужбовців за контрактом. Ще 59,6 млн грн із загального фонду - на переобладнання будівель під спеціально пристосовані казарми для військовослужбовців за контрактом», - розповів він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За словами Чергінця, порівняно з 2017 роком фінансування у 2018 році збільшено майже вчетверо.

Він зазначив, що загалом планується відновити 756 військових об'єктів.

Зокрема, 2,6 млрд грн - спрямувати на будівництво 184 казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) для розміщення 23 тис. військовослужбовців-контрактників, 355 млн грн - на будівництво 52 їдалень у 51 військовій частині, майже 740 млн грн - на будівництво табірних містечок.

«Закупівля робіт із будівництва та капітального ремонту об'єктів здійснюватиметься з використанням електронної системи закупівель ProZorro відповідно до законів України «Про державні закупівлі» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», - підсумував Чергінець.

До слова, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що подасть у відставку, якщо буде доведено вину його заступника Ігоря Павловського.

Як повідомлялося, 11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали заступника міністра міністра оборони Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в причетності до розтрати понад 149 млн грн держкоштів при закупівлі палива для оборонного відомства.

Джерело: Інтерфакс-Україна