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Чим загрожує урядове рішення щодо експорту брухту? Дослідження

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Чим загрожує урядове рішення щодо експорту брухту? Дослідження
Експорт сталевого брухту може принести бюджету значно менше, ніж його переробка в Україні
фото: depositphotos.com

Стартова ціна нижче €80–90 за тонну може різко скоротити доходи держави від експорту брухту та стати причиною для нових схем – GMK Center 

Проєкти урядових рішень щодо експорту сталевого брухту потребують суттєвого доопрацювання, оскільки нинішня модель може призвести до втрат бюджету та створення нових схем на ринку. Про це пише GMK Center. 

Один із ключових ризиків – стартова ціна на аукціонах із розподілу експортної квоти у 200 тис. тонн, яка наразі обговорюється у Міністерстві економіки. Відомство вважає, що навіть вартості у €27 за тонну достатньо. Однак, за розрахунками видання, якщо квота продаватиметься по такій ціні, бюджет отримає лише €5,4 млн, а надприбуток трейдерів зросте майже утричі – до €17,2 млн.

Водночас, при стартовій ціні €80 за тонну бюджет може отримати близько €16 млн, а надприбуток експортерів становитиме близько €6,6 млн.
 
«Низька конкуренція серед експортерів створює додатковий ризик цінової змови. У 2024–2025 роках 90% експорту брухту припало лише на 11 компаній. Окремі з них мали мінімальну кількість офіційно оформлених працівників, що може свідчити про використання посередницьких та непрозорих схем», – вказують у GMK Center.

Ще один ризик пов’язаний із пропозицією дозволити держкомпаніям експортувати брухт поза загальними обмеженнями. У аналітичному центрі попереджають: це може створити нерівні умови та схему, за якої приватний брухт експортуватимуть під виглядом державного.

Крім того, переробка однієї тонни брухту в готову сталеву продукцію дає близько 14–15 тис. грн бюджетних надходжень, тоді як прямий експорт – лише 50–104 грн на тонну.
 
«Зараз, в умовах вимушеного простою метзаводів, внутрішній попит на брухт об’єктивно впав. Та водночас такі найбільші споживачі, як «Метінвест Холдинг» і «Інтерпайп», навіть зараз готові купувати брухт в «Укрзалізниці» – щонайменше 65–70% від обсягів, що виставляють на торги. Після повернення метпідприємств до повноцінної роботи показник може зрости до 90–95%. Лише так кожна тонна українського брухту працюватиме на наповнення бюджету й оборону, а не на надприбуток «тіньових» представників брухтозаготівельної галузі», – резюмували в GMK Center.

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Теги: металургія експорт імпорт економіка

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