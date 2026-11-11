«20% від бюджету – норма». Міністр пояснив, якою має бути зарплата у місцевого самоврядування

За словами міністра, держава сама створює додаткове фінансове навантаження на місцеві бюджети

Безгін: я б утримався від критики громад через те, що зростають видатки на зарплати

Видатки громад на оплату праці працівників місцевого самоврядування на рівні 20% від загального бюджету є нормальним європейським показником. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Віталій Безгін в інтерв’ю «Главкому», відповідаючи на питання, чи має держава жорсткіше вимагати від громад скорочення витрат на утримання власного апарату.

Водночас він зазначив, що оцінювати зростання витрат на утримання працівників місцевого самоврядування потрібно з урахуванням рішень, які ухвалює центральна влада. За словами міністра, держава сама створює додаткове фінансове навантаження на місцеві бюджети, коли ухвалює рішення про підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери, але не забезпечує громади достатнім фінансуванням.

Як приклад Безгін навів підвищення оплати праці у дошкільних і позашкільних закладах, сфері соціального захисту, а також майбутнє збільшення зарплат працівникам культури. Останнє рішення має запрацювати з 2027 року, а відповідні видатки покладатимуться на місцеві бюджети.

Міністр наголосив, що за таких обставин не завжди можна однозначно визначити, чи громада збільшує витрати на власний апарат з власної ініціативи, чи це є наслідком державної політики.

Також міністр повідомив, що в геоінформаційній системі регіонального розвитку відстежують видатки на апарати кожної громади за останні три роки. Однак наразі немає механізму, який дозволяв би чітко відокремити самостійні рішення місцевої влади від додаткових витрат, спричинених державною політикою.

Варто нагадати, що «Главком» записав велике інтерв’ю з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним, яке вийшло у двох частинах. У першій частині розмови йшлося переважно про зміни в державній політиці щодо внутрішньо переміщених осіб.

У другій – про взаємини центральної влади та місцевого самоврядування, перспективи укрупнення громад, повноваження старост, розподіл місцевих бюджетів і вплив війни на фінансову спроможність громад.