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Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім'ям воїнів-іноземців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім'ям воїнів-іноземців
Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до посольства України в країні проживання
фото з відкритих джерел

Алгоритм передбачає покроковий план дій для членів сімей військовослужбовців-іноземців щодо отримання грошового забезпечення

Департамент соцзабезпечення Міністерства оборони розробив алгоритм для дистанційних виплат сім'ям військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Алгоритм передбачає покроковий план дій для членів сімей військовослужбовців-іноземців щодо отримання грошового забезпечення та інших виплат.

Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до посольства України в країні проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності. Після чого потрібно оформити довіреність на свого представника в Україні (адвоката, представника) на право подання комплекту документів до ТЦК та СП та для відкриття рахунку в банку державного сектору України.

Потім потрібно оформити такі документи:

  • заява українською мовою на отримання грошового забезпечення (у разі смерті);
  • допомога на поховання (у разі смерті);
  • завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині (у разі смерті);
  • завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем;
  • копії документів, що посвідчують особу члена сім’ї;
  • копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб - платників податків (для оформлення податкової звітності);
  • згода на обробку персональних даних українською мовою;
  • інші документи в разі наявності.

Комплект завірених і оформлених документів, у тому числі довіреностей, потрібно надіслати представнику в Україні, який за довіреністю відкриє рахунок у банку державного сектору. Після цього, представник має прибути до ТЦК і СП або військової частини та подати вищезазначені документи.

Нагадаємо, уряд схвалив законопроєкт, який пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади в Силах оборони.

До слова, Верховна Рада внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. 

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Теги: Міноборони ЗСУ Генштаб війна соцвиплати іноземці

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