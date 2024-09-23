Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинено – нардеп

Демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, у директиві немає

Директива про заборону мобілізація чоловіків до 25 років надійшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування

Призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«У директиві Командування Сухопутних Військ на оперативні командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років», – зазначив він.

Нардеп наголосив, що директива через оперативні командування вже дійшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування та соціального забезпечення.

Проте, як зазначив Гончаренко, демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, немає.

Крім того, згідно з цією ж директивою МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024 вказано про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.

«Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити», – додав він.

Нагадаємо, днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що до кінця поточного тижня Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військове командування зупинить мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, допоки Верховна Рада розглядає відповідний законопроєкт.

До слова, Сухопутні війська ЗСУ видали директиву про заборону мобілізації обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років.