Кабмін пропонує приймати іноземців на офіцерські посади в Силах оборони

Нещодавно Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну

Уряд пропонує, аби до розвідувального органу Міноборони могли вступати іноземці до закінчення в державі особливого періоду

В уряді схвалили законопроєкт, який пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади в Силах оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України». Він пропонує визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії іноземцями та особами без громадянства.

Також пропонують внести зміни до Закону України «Про розвідку», щоб на військову службу до розвідувального органу Міноборони могли вступати іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду.

Водночас уряд пропонує, аби вʼїзд і виїзд з України для іноземців і людей без громадянства, які служать у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії, здійснювався за паспортом і військово-обліковим документом (службовим посвідченням).

Як відомо, у ніч на 25 серпня російські загарбники вдарили по Краматорську. Постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.

До слова, українські воїни, які воюють у Курській області, отримають премії швидко та без жодної бюрократії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.