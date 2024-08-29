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На війні в Україні загинув грузинський доброволець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На війні в Україні загинув грузинський доброволець
49-річний Кіпрітіді служив у «Грузинському легіоні»
фото: Sova

З лютого 2022 року в Україні загинуло понад 60 грузинських добровольців

На війні в Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці українських Збройних сил України. Про це повідомляє Sova.

49-річний Кіпрітіді був біженцем з Абхазії, уродженцем Сухумі. Раніше він служив у «Грузинському легіоні».

Подробиць його загибелі не повідомляють. Тіло бійця доправлять до Грузії 30 серпня.

Як зазначено, з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 60 грузинських добровольців.

Нагадаємо, сьогодні відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського в 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна завжди пам'ятатиме кожного і кожну, чиє життя зібрала ця війна. «І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя», – зазначив глава держави.

До слова, у День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни «Укрзалізниця» транслюватиме поезію українських військових, які загинули на війні.

Читайте також: День пам’яті захисників України. Десяті роковини Іловайської трагедії
Теги: війна Грузія смерть військові добровольці

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