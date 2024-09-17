Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ

Законопроєктом передбачається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (В Центрі рекрутингу іноземців)

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що передбачається законопроєктом?

Створення Центру рекрутингу іноземців.

Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються КМУ.

Проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (В Центрі рекрутингу іноземців). Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовується: законність їх перебування на території України; факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України; ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України; інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

Також, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.