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Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ
Рада внесла зміни до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Законопроєктом передбачається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (В Центрі рекрутингу іноземців)

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Що передбачається законопроєктом?

  • Створення Центру рекрутингу іноземців.
  • Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються КМУ.
  • Проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (В Центрі рекрутингу іноземців). Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовується: законність їх перебування на території України; факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України; ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України; інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

Також, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

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Теги: ЗСУ іноземці громадянство військові Україна українці

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