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Льотчик F-16 Олексій Месь у день загибелі збив дві російські ракети

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Льотчик F-16 Олексій Месь у день загибелі збив дві російські ракети
Олексій (Moonfish) Месь у день своєї загибелі зміг збити на винищувачі F-16 дві російські ракети
фото з відкритих джерел

Головком нагадав, що зараз спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх факторів, які призвели до катастрофи

Український льотчик Олексій (Moonfish) Месь у день своєї загибелі зміг збити на винищувачі F-16 дві російські ракети та атакував третю. Про це в інтерв'ю CNN повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком нагадав, що зараз спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх факторів, які призвели до катастрофи. 

«Але перед цим я хочу сказати: пілот, який загинув, збив дві ракети, і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння», – заявив Сирський.

Він додав, що результати розслідування будуть опубліковані найближчим часом.  

Перша втрата F-16

29 серпня, The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

Також повідомлялося, що Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Коментуючи ситуацію з падінням винищувача, внаслідок чого загинув український льотчик, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.

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Теги: Міноборони розслідування озброєння льотчик втрати пілот Олександр Сирський

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