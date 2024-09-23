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На фронті в Україні загинув колишній рейнджер ірландської армії Роберт Діган

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На фронті в Україні загинув колишній рейнджер ірландської армії Роберт Діган
Роберту Дігану було 29 років
фото: Irish Times

Іноземець був членом підрозділу спеціального призначення «Стугна»

У боях за Україну загинув колишній рейнджер ірландської армії, 29-річний Роберт Діган. Про це повідомляє Irish Times.

Роберт Діган з Ньюбріджа у графстві Ко-Кілдер був смертельно поранений на фронті в Україні минулого четверга. Незрозуміло, чи його останки були знайдені українськими колегами воїна, хоча кілька джерел в Ірландії повідомили, що, на їхню думку, ці роботи все ще тривають.

Видання пише, що хоча Діган, схоже, не мав жодних зв'язків з Україною до російського вторгнення в лютому 2022 року, він був глибоко переконаний у тому, що росіяни мають бути переможені. 

Роберт Діган
Роберт Діган
фото: Dublin Live

Джерела описують його як дуже принципову людину, яка була сповнена рішучості виконувати свою роль і воювати на боці України, і завжди мала намір повернутися на війну, навіть після поранення, яке він дістав там два роки тому.

У жовтні 2022 року, коли Діган їхав на автомобілі під час виконання службових обов'язків, він підірвався на саморобному вибуховому пристрої. Ірландець зазнав серйозних поранень і втратив око. Його евакуювали назад до Ірландії, де він пройшов курс лікування та реабілітації, після чого повернувся в Україну на початку цього року.

Іноземець був членом підрозділу спеціального призначення «Стугна», який бере участь у складних і небезпечних місіях. В Україні він зазнав смертельного поранення, прикриваючи відступ своєї команди з району під час боїв із російськими військами. 

Відомо, що Роберт Діган пов'язав своє життя з військовою справою ще 11 років тому, коли вступив до лав збройних сил Ірландії й отримав бажане місце у крилі армійських рейнджерів у 2017 році.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці українських Збройних сил України.

Теги: війна іноземці Ірландія смерть військові фронт

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