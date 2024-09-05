Повітряна тривога у Білорусі: Лукашенко збиває дрони. Але що він приховує?

«Вочевидь, російські дрони виходять з-під контролю російських операторів – можливо, не без впливу українського РЕБу»

У ніч на 7 вересня ворог вчергове атакував Україну в тому числі безпілотниками. «У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. ППО працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях», – повідомив Генштаб.

У цьому зведенні важливою є інформація про те, що один з безпілотників повернувся у Білорусь. Проте ризикнемо припустити, що дронів було більше, ніж один. Так, принаймні випливає з іншого офіційного джерела – міноборони Білорусі. Його речники говорять про безпілотники у множині, тобто їх було щонайменше два або ж і більше. І Міноборони сусідньої держави віддало наказ на їх знищення.

Чому білоруські військові «підняли руку» на російську зброю та що це означає – у матеріал «Главкома».

«Так це ж уже було»

Повідомлення українського Генштабу про БПЛА, які повернулися в Росію та Білорусь

Минулої ночі ТГ-канал «Беларускі Гаюн» відстежував рух російських безпілотників та дії у відповідь з боку білоруських військових у режимі реального часу.

22:50 – «у небі над Гомельщиною вже годину кружляє винищувач ВПС РБ, який злетів із Барановичів. Прямо зараз Росія вкотре атакує Україну десятками дронів-камікадзе на кшталт шахедів. Деякі з них уже досягли Чернігівської області України, можливі чергові заходи шахедів до повітряного простору Білорусі».

02:20 – з Барановичів піднято другий винищувач ВПС РБ – летить на південний схід.

03:10 – ще один винищувач пішов на зліт із Барановичів.

І нарешті згодод «Гаюн» повідомив: «Міноборони РБ підтвердило факт роботи військ ВПС та ЗРВ по дронах цієї ночі. Але забуло вказати, що то були російські шахеди».

Хроніки сьогоднішньої ночі, упорядковані «Гаюном». ТГ-канал писав також і про те, як білоруські винищувачі «пасуть» в небі російські дрони

Прикметно, що Білорусь вже не вперше застосувала авіацію для збиття шахедів. Попередній інцидент мав місце 29 серпня, коли один з російських дронів залетів на територію Білорусі в Єльському районі.

Тоді, як повідомляв «Главком», винищувач Військово-повітряних сил близько 20 хвилин «ганявся за порушником», а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області місцеві чули щонайменше два вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.

Ще раніше білоруська влада також повідомляла про перетин повітряного простору країни безпілотниками. Але невизнаний президент країни Олександр Лукашенко намагався перекласти провину за це на Україну.

Це було 9 серпня – тоді білоруський диктатор заявив про ліквідацію в повітряному просторі Білорусі безпілотників, нібито запущених Україною. Зараз офіційна позиція Мінська змінилася. Україну в подібному контексті більше не згадують, але і Росію також.

Офіційна позиція

«Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення про їх знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників були знищені», – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

У відомстві додають, що «проводиться перевірка». При цьому, іронізує ТГ-канал Nexta, однієї деталі в цьому повідомленні бракує – не згадується, звідки саме прилетіли безпілотники.

Чогось у цьому повідомленні не вистачає, констатує Nexta

Білоруські медіа писали також про вибухи та роботу ППО у білоруському місті Гомель, а також про те, що внаслідок збиття одного з безпілотників загорівся склад із господарським реманентом. Але якщо білоруські медіа проявили бодай якусь активність, то російські офіційні та неофіційні джерела віддали перевагу тому, аби не «помітити» ситуацію взагалі.

ТГ-канал російського міністерства оборони у першій половині дня 5 вересня постив що завгодно, але тільки не повідомлення про атаку дронів на Україну та втрату безпілотників.

Так само діяли і близькі до Кремля «воєнкори» та інші пропагандисти. ТГ-канал Mash, що нараховує понад три мільйони підписників, про події сьогоднішньої ночі згадав коротко: у небі над Гомелем були якісь «хлопки», але як вони виникли та що означали – невідомо.

«Два громких хлопка», і більше нічого Найпопулярніший російський канал – про те, як у білоруському небі загинули російські дрони

Білорусі в даній ситуації потрібна напівправда, а Росії – не потрібна правда жодна, кажуть військові експерти, з якими поспілкувався «Главком». Що б не сталося, у Москві – якщо матимуть таке бажання – в усьому звинуватять Україну.

Експертна думка

«Вочевидь, російські дрони виходять з-під контролю російських операторів – можливо, не без впливу українського РЕБу. А відтак починають складати загрозу суверенній території Білорусі (держава-пособник Росії – «Главком»). За узгодженням з російськими союзниками білоруси отримують дозвіл на збиття безпілотників», – переконаний заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Аналітики не вважають, що білоруси роблять щось, що могло би зашкодити інтересам Росії. Але при цьому мусять подбати і про власний інтерес.

«Оскільки дрони перебувають над територією Білорусі, немає гарантії, що вони просто не впадуть на голови будь-кого, і це не говорячи про стратегічні цілі. Знаючи «надійність» цих літаючих апаратів, Білорусь наважилась на їх збиття. Але важливо розуміти траєкторію їх польоту… Дрони використовували Білорусь для обльоту? Тоді це одна історія, хоча це і не економно. Але якщо вони летіли прямо на Білорусь – тоді так, це привід для того, щоб їх збити», – каже директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Полковник запасу ВМС ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов згадує, зокрема, про Мозирський нафтопереробний завод – одне з двох білоруських нафтопереробних підприємств. «Уявіть історію, – каже він, – коли російський шахед поцілить у цей завод».

Мозирській нафтопереробний завод до війни рекламували в Україні українською мовою фото з відкритих джерел

«У прикордонні України та Білорусі взагалі є чимало стратегічних об’єктів – енергетичних та інших, від яких критично залежить наповнюваність державного бюджету Білорусі. Тобто робота білоруських ППО є цілком раціональною: вони бачать небезпечну ціль і збивають її. Але публічно комунікувати приналежність цих дронів до свого стратегічного союзника Білорусь, безперечно, не стане. Тобто має місце досить нещира позиція білоруського міністерства оборони, коли визнання факту збиття дрона не тягне за собою вказування на країну походження такого БПЛА», – додає Селезньов. І звертає увагу на те, що «російські дрони залітають на територію не тільки Білорусі, але й Польщі, але наш західний союзник займає, на жаль, досить непослідовну позицію».

Якби Польща у питанні ворожих дронів діяла так само, як Білорусь, більше користі було б для всіх, вважає експерт. Зрештою, Польщі російські дрони загрожують падінням так само, як і Білорусі.

Наталія Лебідь, «Главком»