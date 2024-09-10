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Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю – Блінкен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю – Блінкен
У вересні минулого року США поставили невелику кількість Atacms в Україну
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що президент США обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром

Президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News.

Варто зазначити, що Блінкен зробив заяву після того, як на пресконференції в Лондоні, де він повідомив, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і російський диктатор Володимир Путін ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні.

Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Посадовець додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати «складні системи», які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

«Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці», – сказав Блінкен.

У вересні минулого року США поставили невелику кількість Atacms в Україну. Ці ракети мають дальність польоту близько 180 миль.

Нагадаємо, на цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: Ентоні Блінкен Джозеф Байден США зброя війна

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