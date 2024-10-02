Найбільше у світі любив свою свою родину та рідне село. Згадаймо Василя Ілюка

Василь Ілюк стояв на захисті України з січня 2023 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Ілюка.

Захисник України Василь Ілюк (позивний Яструб) загинув 13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту М’ясожарівка Луганської області. Про це повідомила Славська селищна рада.

Василь Ілюк народився 15 лютого 1987 року у селі Любохора Стрийського району Львівської області. Навчався у Либохорівському ЗЗСО І-ІІ ст., закінчив Тернопільський національний економічний університет, за фахом – юрист, правознавець.

У Славській селищній раді розповіли, що найбільше у світі захисник любив свою маленьку донечку, свою родину та рідне село.

Василь Ілюк стояв на захисті України з січня 2023 року, був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення Стрийського батальйону ТрО.

Василь Ілюк стояв на захисті України з січня 2023 року фото: slavska-gromada.gov.ua

13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання Василь Ілюк загинув у районі населеного пункту М’ясожарівка Луганської області.

Прощання із захисником України Василем Ілюком фото: Славська селищна рада, Facebook

Бойові нагороди захисника України Василя Ілюка фото: Славська селищна рада, Facebook

Прощання із захисником України Василем Ілюком фото: Славська селищна рада, Facebook

Донечка Василя Ілюка приймає від військових прапор України фото: Славська селищна рада, Facebook

«Добрий, світлий, як сьогоднішнє сонечко, мужній та хоробрий, справжній воїн. Неможливо повірити, нестерпно боляче втрачати найкращих», – написали про Ілюка у Славській селищній раді.

Поховали захисника України у Любоморах 17 вересня 2024 року.

У Василя Ілюка залишилися дружина і донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.