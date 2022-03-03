«Велике санкційне меню». Росія має бути відсутня в економічному житті нормальних країн – Посол України в США

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Антиросійські санкції відчує й Білорусія, яка по суті виступає союзником Росії у війні проти України

Надзвичайний і повноважний Посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню». Про це дипломатка сказала 3 березня в ефірі українського ТБ, повідомляє «Главком».

«Це ще не кінець попри те, що з понеділка (28 лютого – «Главком») вся економіка Росії в крутому піке. Задача санкцій показати, що це не нормально, що не може бути звичайного поводження з країною, яка напала і веде загарбницьку війну…І найближчі дні ми радуватимемо українців новими санкціями проти Росії. У нас велике меню. До речі, сьогодні ввечері з’явилося повідомлення, що Світовий банк припиняє будь-які програми в Росії та Білорусії. Наша задача – повна ізоляція Росії. Росія має бути відсутня в економічному житті нормальних країн», – сказала Посол України в США.

Маркарова додала, що останні санкції, які США застосували до Росії, також вдарять і по Білорусії, яка на боці країни-агресора у війні проти України.

Нагадаємо, що нові санкції США проти Росії вдарять по її оборонному сектору. Загалом обмеження торкнуться 22 структур, пов'язаних з оборонною сферою, у тому числі компанії, що випускають бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби та безпілотники для російської армії.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Генасамблея ООН в рамках спеціальної сесії ухвалила резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 141 країни. Резолюція вимагає від РФ припинити застосування сили проти України та вивести усі війська з території нашої держави.

Проти ухвалення резолюції проголосували п’ять країн: Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея). Утрималися 35 країн, серед яких Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Вірменія, Киргистан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, В’єтнам, Нікарагуа.

Як повідомлялося, в резолюції ключовими є три позиції:

визнання факту, що Росія вчинила агресію проти України;

вимога до Росії припинити вогонь;

вимога до Росії вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом і Донбасом).

До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.