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    Економіка та фінанси

    МВФ скеровує 650 млрд доларів на відновлення економіки

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    Це&nbsp;найбільший розподіл SDR в історії МВФ - МВФ скеровує 650 млрд доларів на відновлення економіки
    Це найбільший розподіл SDR в історії МВФ

    Фінансова установа виділить рекордну суму на подолання наслідків коронавірусної кризи

    Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 456 млрд SDR (розрахункова одиниця МВФ, 650 млрд доларів). 275 млрд доларів підуть на країни з ринком, що формується, і державам, що розвиваються. Про це заявила голова МВФ Кристаліна Георгієва.

    Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти будуть переведені країнам-членам фонду пропорційно квотам.

    «Це історичне рішення – найбільший розподіл SDR в історії МВФ і щеплення для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх країн-членів», – йдеться в заяві.

    МВФ очікує, що глобальна економіка цього року зросте на 6%, наступного –на 4,9%. Загальна оцінка на цей рік не змінилася, для країн, що розвиваються прогноз знижений на 0,4 процентного пункту до 6,3%.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

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    Теги: МВФ економіка щеплення
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    МВФ скеровує 650 млрд доларів на відновлення економіки