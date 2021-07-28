Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну

Директор-розпорядник сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, коли місія повернеться до України. Про це повідомляється на Twitter-сторінці Георгієвої.

Георгієва позитивно оцінила телефону розмову з президентом Володимиром Зеленським.

«Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо стійкого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ», – відзначає Крісталіна Георгієва.

Зокрема, директор-розпорядник додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна готова отримати транш МВФ. І що він сьогодні о 17 годині поведе телефонні переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Нагадаємо, раніше виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

Напередодні у Зеленського спростували можливу відставку голови НБУ Шевченка.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на джерела в Офісі президента, а також співрозмовників в самому НБУ.

Також про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.