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    Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну

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    Крісталіна Георгієва директор-розпорядник МВФ - Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну
    Крісталіна Георгієва директор-розпорядник МВФ
    Фото: twitter.com/KGeorgieva

    Директор-розпорядник сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ

    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, коли місія повернеться до України. Про це повідомляється на Twitter-сторінці Георгієвої.

    Георгієва позитивно оцінила телефону розмову з президентом Володимиром Зеленським.

    «Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо стійкого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ», – відзначає Крісталіна Георгієва.

    Зокрема, директор-розпорядник додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.

    Раніше Зеленський повідомив, що Україна готова отримати транш МВФ. І що він сьогодні о 17 годині поведе телефонні переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

    Нагадаємо, раніше виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

    Напередодні у Зеленського спростували можливу відставку голови НБУ Шевченка.

    Раніше повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на джерела в Офісі президента, а також співрозмовників в самому НБУ.

    Також про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

    Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

    Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

    Теги: МВФ Володимир Зеленський НБУ
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    Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну