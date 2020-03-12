На «Курганському бройлері» через борги можуть відключити електроенергію, що призведе до масової загибелі птахів – ексдиректор



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Ексдиректор птахофабрики «Курганський бройлер» Олексій Таранов

В останні роки підприємство тільки експлуатували, не обслуговували, не ремонтували, не відбудовували, - Таранов

Птахофабрику «Курганський бройлер», що входить до складу «Комплекс Агромарс», необхідно перезавантажити. Таку думку висловив ексдиректор птахофабрики «Курганський бройлер» Олексій Таранов в інтерв'ю Latifundist.com.

«Підприємство на сьогоднішній день потребує перезавантаження. В останні роки його тільки експлуатували, Не обслуговували, не ремонтували, не відбудовували. На птахофабриці є аварійні об'єкти, експлуатація яких може закінчитися людськими жертвами. Я не хочу брати на себе цю відповідальність», - зазначив Олексій Таранов.

За його словами, на базі котельні підприємства в будь-який момент можуть вибухнути котли, тому що вісім років їх ніхто не обслуговував - не проводилась чистка. На птахофабриці також немає ні охорони праці, ні навчання, ні медогляду персоналу, ні обслуговування обладнання.

Крім цього, підприємство нарощує дебіторську заборгованість перед постачальниками електроенергії і газу. Але і не тільки - ще й перед трудовим колективом по заробітній платі, що вже становить близько 5-6 млн грн.

«Дане підприємство просто покинуте. Так, воно приносило гроші, але за фактом зараз покинуте. І, до речі, його заборонено експлуатувати згідно з рішенням суду і приписами МНС. Два роки йшли суди. Весь цей час люди ходили на роботу, ризикуючи своїм власним життям. Рішення суду є, але, природно, ніхто його виконувати не збирається. Птахофабрику необхідно зупинити, модернізувати, усунути всі технічні неполадки», - поділився ексдиректор птахофабрики.

На його думку, щоб хоч трохи реанімувати підприємство, потрібно мінімум 36-45 днів. Причому, вважає Олексій Таранов, необхідно провести капітальний ремонт не тільки котелень, а й складів, будівель, приміщень, виробничих цехів, що знаходяться в аварійному стані і «можуть впасти і поховати людей під собою».

Ексдиректор «Курганського бройлера» також зазначив, що в компанії були проблеми з накопиченням відходів на місцевому сховищі посліду. Так, за його словами, в даний час кількість відходів досягло 100 тис. тонн посліду.

«Воно роками накопичувалося, і на сьогоднішній день на цьому майданчику складовано близько 100 тис. тонн посліду. Ця проблема ніяк не вирішується. Це безвідповідальне ставлення не тільки до власного підприємству, а й до законодавства України, власних людей, які там працюють. Але така політика компанії», - підсумував Олексій Таранов.

Нагадаємо, що 6 червня 2018 року в Київській області поліція затримала власників компанії «Комплекс Агромарс» народного депутата Євгена Сігала і його дружину Марину Сігал за створення могильника на Київщині, однак протягом тижня вони були звільнені під заставу.

Птахофабрика «Курганський бройлер» є одним з найбільших підприємств замкнутого циклу з виробництва курячого м'яса в Східній Україні. Виробнича потужність становить до 2 тис. тонн м'яса на місяць. Кількість працівників на фабриці досягає 500 осіб.