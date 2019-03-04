На меткомбінаті Ахметова запустили комплекс обладнання вартістю $150 млн



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Введення в експлуатацію сучасного австрійського комплексу дозволить підприємству виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів

Меткомбінат збільшить потужності з виплавки сталі майже на 40%

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММКИ) запустив новий комплекс машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4. Про це повідомляє прес-служба компанії. Група «Метінвест» інвестувала в проект, що не має аналогів в Україні, 150 млн дол.США.

Президент України Петро Порошенко зазначив, що це буде сприяти розвитку української економіки в цілому.

«П'ять років тому здавалося неймовірним, що багатомільйонні інвестиції будуть надходити в металургію Донбасу. Сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі. Моя місія сьогодні - не просто брати участь в запуску МБЛЗ на маріупольському меткомбінаті. Мій обов'язок - подякувати металургів, маріупольців за те, що змінюється українська металургія, змінюється Маріуполь, змінюється країна», - сказав голова держави.

Комплекс МБЛЗ №4 дозволить збільшити потужності ММК ім. Ілліча з виплавки сталі майже на 40%. Крім того, сучасне обладнання МБЛЗ дасть можливість ММКИ підвищити енергоефективність, якість продукції та збільшити переробку чавуну в продукцію преміум-сегмента. Будівництво комплексу стартувало у вересні 2016 року. На об'єкті використано обладнання компанії Primetals Technologies.

При цьому газоочисне обладнання комплексу відповідає екологічним вимогам Євросоюзу. Завдяки висококласній системі аспірації, техногенний вплив на місто мінімальний.

Як зазначив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков, досягнення міжнародних екологічних стандартів - ключове завдання групи «Метінвест» сьогодні. «Ми інвестуємо в екологічну модернізацію наших підприємств. Цей масштабний проект забезпечить чисте виробництво і нові робочі місця, державі - додаткову валютну виручку в розмірі близько мільярда доларів, а галузі, регіону і місту - гарантовані перспективи», - наголосив Риженков.

Введення в експлуатацію сучасного австрійського комплексу МБЛЗ №4 дозволить ММКИ виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну і перенаправлення його обсягів на виробництво високоякісної сталі. Її експорт щорічно буде приносити державі додаткову валютну виручку в розмірі близько $1 млрд. Крім того, новий сталеливарний комплекс для виробництва слябів дозволив створити в Маріуполі додатково 347 нових робочих місць в конвертерному і обслуговуючих цехах.

Для будівництва МБЛЗ була залучена кредитна лінія на суму 43,2 млн євро на сім років. Покриття кредитної лінії здійснювалося за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортною кредитною агенцією (ЕКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Єдиним кредитором виступив Raiffeisen Bank International AG. Процентна ставка була встановлена на рівні шестимісячної ставки EURIBOR плюс маржа. Фінальний термін погашення кредитної лінії - вересень 2025 року.