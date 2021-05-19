Третина людей автоматично втратить субсидію – ексміністр соцполітики

За словами Реви, в наступний опалювальний сезон субсидії отримає не більше двох мільйонів домогосподарств

Загалом по Україні більше 40%, тобто майже половина всіх субсидій, призначалася через рішення комісій з питань призначення субсидій в окремих випадках. Через їхню ліквідацію третина людей втратить державну допомогу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

«Якщо сьогодні в нас близько трьох мільйонів домогосподарств отримують субсидії, то прогнозую, що в наступний опалювальний сезон їх буде не більше двох мільйонів», – зазначив Рева.

За його словами, зрозуміти масштаб проблеми можна на прикладі Вінниці: із 36 тисяч субсидій, які були призначені людям на опалювальний сезон із жовтня 2020-го по квітень 2021-го, за рішенням спеціально створених комісій було призначено 19 тис, тобто більше половини. Загалом по Україні більше 40 %, тобто майже половина всіх субсидій призначалася через рішення комісій.

«Щоби ви розуміли: 95% випадків звернень до комісій закінчувалися позитивним рішенням. А всього майже половина всіх субсидій в Україні призначено через рішення комісій. Й от якщо тепер уряд скасував комісії, то тепер у сукупності обставин більше третини людей втратять субсидію автоматично», – пояснив Рева.

Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.

Читайте також інтерв'ю: Нові правила призначення субсидій. Які ризики влада готує українцям