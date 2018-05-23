На Сумщині збільшилась кількість споживачів газу

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Найбільше побутових клієнтів газопостачальної компанії додалося в обласному центрі, що пов’язано із газифікацією нових будинків

Послугами «Сумигаз Збут» користуються 383,7 тис. побутових споживачів природного газу. За останній рік новими клієнтами ТОВ «Сумигаз Збут» стали 1,2 тис. домогосподарств Сумщини. Найбільше побутових клієнтів газопостачальної компанії додалося в обласному центрі – Сумах, що пов’язано із газифікацією нових будинків.

Найбільші обсяги споживання газу припадають на клієнтів «Сумигаз Збуту», які використовують природний газ для побутових потреб. Надання послуг цій групі клієнтів є найбільш затратним та трудомістким, адже зазвичай це приватні будинки, які потребують індивідуальних умов газозабезпечення.

Директор «Сумигаз Збут» Олена Руденко наголошує: «Складність роботи зі значною частиною побутових споживачів пов’язана із нерегулярними розрахунками за послуги газопостачання. Станом на початок травня борг побутових споживачів газу склав 371 млн грн. Інша вагома проблема – значна кількість серед них пільговиків та субсидіантів, за яких сплачує держава в формі клірингових бюджетних розрахунків, які неможливо використовувати для фінансування господарських витрат компанії».

Для вирішення таких проблем фахівці «Сумигаз Збуту» налагодили систему щоденних консультацій як у відділеннях компанії, так і через Контакт-центр, створено сервіс «Особистий кабінет» на сайті 104.ua та доступ до шістьох платіжних онлайн-сервісів.

Компанія продовжує провадження та вдосконалення онлайн-сервісів, завдяки яким клієнти отримують електронні консультації та проводять платежі, що заощаджують час отримувача послуг. Нині, спільно зі споживачами природного газу, тестується мобільний додаток – 104.mobile.