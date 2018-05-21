На Вінниччині заборгованість за газ зменшилась майже удвічі

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Найінтенсивніше гасять борги бюджетні організації

Із закінченням опалювального періоду заборгованість за спожитий газ клієнтів ТОВ «Вінницягаз Збут» зменшилась майже удвічі – на 90 млн грн за півтора місяця.

Найінтенсивніше гасять борги бюджетні організації. Їх заборгованість перед «Вінницягаз Збут» із березня та до середини травня зменшилась в чотири рази - з 7,9 млн грн до 1,9 млн грн. Очікується подальше погашення боргів - із урахуванням наданих гарантійних листів до 1 червня 2018 року залишок заборгованості бюджетних організацій зменшиться до 0,56 млн грн.

Решта боргу - 146 млн грн - складає заборгованість населення. Але лише за квітень побутові споживачі сплатили майже 84 млн грн боргів.

«Така тенденція пов’язана насамперед із закінченням опалювального періоду та відповідним зменшенням обсягів споживання природного газу», - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Крім того, з метою забезпечення стабільного постачання газу для споживачів регіону, компанія постійно проводить роботу із погашення заборгованості. «Вінницягаз Збут» практикує для своїх клієнтів різні варіанти реструктуризації боргу. Разом із цим, до злісних боржників компанія вимушено застосовує заходи примусового впливу. У квітні припинено постачання природного газу майже 1,2 тисячі боржників, загальна сума заборгованості яких становить 4,2 млн грн. В першій половині травня припинили газопостачання злісним неплатникам в кількості 500 абонентів на суму 1,8 млн грн.

Споживачам, які заборгували за спожитий газ, із початку квітня направлено більше 13 тис. попереджень про припинення поставок у випадку непогашення заборгованості у встановлений строк. Сукупна сума заборгованості таких споживачів складає більше 35 млн грн.

Як повідомляв «Вінницягаз Збут», за опалювальний період борг клієнтів зростав щомісяця, та початок квітня 2018 року перевищив 237 млн грн. Кількість боржників зросла майже на ¼ - до 247,3 тис. за рахунок осіб, які не отримують субсидій. При цьому кількість боржників-юридичних осіб зменшилась удвічі - з 82 до 38. З них 98% становили бюджетні установи.