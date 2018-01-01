На виставці продуктів харчування Gulfood Україна представила 35 компаній-виробників

Gulfood наразі є головною виставкою продуктів харчування на Близькому Сході

У неділю, 18 лютого, відбулось відкриття оновленого українського колективного стенда на третій за розміром у світі та головній виставці продуктів харчування на Близькому Сході Gulfood 2018 в Дубаї. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. Цього року українську харчову промисловість на стенді представляють 35 компаній-виробників з усієї



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Фото: fb.com/agrofond.gov.ua Україна на Gulfood-2018

Gulfood наразі є головною виставкою продуктів харчування на Близькому Сході

У неділю, 18 лютого, відбулось відкриття оновленого українського колективного стенда на третій за розміром у світі та головній виставці продуктів харчування на Близькому Сході Gulfood 2018 в Дубаї. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Цього року українську харчову промисловість на стенді представляють 35 компаній-виробників з усієї країни. Це виробники олії, борошна, макаронних та хлібопекарських виробів, солодощів, круп та бобових, насіння та горіхів, зернових культур, яєць, соусів та томатної пасти, молочних та м’ясних продуктів, напівфабрикатів, та харчових добавок. Ще майже 30 українських компаній прибули на виставку у складі бізнес-делегації, щоб краще вивчити ринок та ознайомитися зі світовими тенденціями галузі.

«Для українських експортерів це чудова можливість знайти нових партнерів за кордоном, дослідити одночасно кілька зовнішніх ринків, адже на виставці присутні компанії з близько 185 країн світу», – зазначила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська.

Український стенд розроблений спільними зусиллями Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку та Київської торгово-промислової палати (Центр підтримки експорту КТПП), яка опікується українською експозицією на Gulfood вже п’ятий рік поспіль. Дизайн українського стенду створено за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проекти.

Gulfood 2018 є головною виставкою продуктів харчування на Близькому Сході. Очікується, що цього року ця подія, яка триватиме з 18 по 22 лютого, збере разом понад 100 000 відвідувачів і фахівців галузі із 185 країн світу. Найбільша кількість відвідувачів приїжджає з країн Африки, Близького Сходу та Азії, що робить Gulfood 2018 перспективним заходом для українських виробників харчової продукції.