Нацагентство з розшуку активів оприлюднило перелік арештованого майна



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Перелік активів має на меті стимулювати підприємців брати участь у конкурсах на управителів арештованим майном та купувати його

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) систематизувало за групами перелік заарештованого майна.

Про це поінформував на прес-конференції в «Укрінформі» очільник відомства Антон Янчук.

«АРМА склало і систематизувало за певними групами перелік майна, яке арештоване у кримінальних провадженнях за рішеннями слідчих суддів і було передане в наше управління», - сказав він.

Янчук розповів, що онлайн-документ містить список арештованого рухомого і нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, автомобілів, грошей та інших арештованих активів, які суди передали в управління агентству.

Він додав, що раніше агентство взяло на себе зобов'язання створити і запустити єдиний реєстр арештованих активів, проте згодом виявилося, що це не просте завдання.

«Процес створення такого реєстру є досить тривалим, а запит суспільства і бізнесу на інформацію про те, що знаходиться в управлінні АРМА, є високим уже сьогодні», - пояснив голова агентства мотиви створення переліку арештованого майна.

Перелік активів, зазначив Янчук, має на меті стимулювати підприємців брати участь у конкурсах на управителів арештованим майном, які проводить АРМА, а також купувати арештоване майно. У АРМА сподіваються, що перелік активів спонукатиме правоохоронні органи та власників арештованих у кримінальних провадженнях активів до їх передачі в управління агентству і підвищить прозорість управління арештованими активами.

Перелік активів 19 березня оприлюднили на сайті АРМА у розділі «Управління арештованими активами», він є відкритим для ознайомлення і буде оновлюватися щомісяця.