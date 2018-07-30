Нацбанк переконав суддів, що «Приватбанк» не був проблемним



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Верховний суд підтримав НБУ у спорі з клієнтом банку, який просив визнати протиправною бездіяльність Нацбанку

Національний банк України виграв суд щодо невизнання «Приватбанку» проблемним. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Повідомляється, що 17 липня Верховний суд підтримав правову позицію НБУ в спорі з клієнтом «Приватбанку», який просив визнати протиправною бездіяльність Нацбанку в тому, що він не відніс банк до категорії проблемних.

«Верховний суд залишив касаційну скаргу позивача без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду від 16 вересня 2016 року і постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 10 листопада 2016 року - без змін», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, суд зазначив, що при відсутності такого критерію, як «систематичність», в НБУ не зобов'язаний відносити банк до категорії проблемних. У той же час, письмове застереження у зв'язку з неподанням річної звітності в установлений строк є адекватним.