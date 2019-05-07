Нацбанк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів до 12 млн євро на місяць



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Раніше ліміт був встановлений на рівні 7 млн євро

Національний банк України підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ від 7 травня, яке вступає в силу з 8 травня, інформує прес-служба регулятора.

«У межах валютної лібералізації Національний банк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць. Дане послаблення не буде критичним для збереження макрофінансової стабільності. Водночас воно сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні», - зазначають у Нацбанку.

Це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року. У лютому НБУ разом із запровадженням близько 30 інших валютних послаблень збільшив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 млн дол. США до 7 млн євро на місяць.

«Вільне управління отриманими в Україні прибутками – надзвичайно важливе питання для іноземних інвесторів. Збільшений ліміт у 12 млн євро на місяць фактично задовольняє потреби усіх працюючих в Україні підприємств з іноземними інвестиціями. Проте ми розуміємо, що існування цього регуляторного обмеження безумовно є певним бар’єром для нових інвесторів, і наша ціль – його повне скасування», – зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Зазначається, що враховуючи сприятливі макроекономічні умови, спрощення репатріації дивідендів за кордон залишається одним із пріоритетних завдань дорожньої карти валютної лібералізації.

Швидкість запровадження нових валютних послаблень залежатиме насамперед від темпів поліпшення макроекономічної ситуації та стану фінансового ринку, додали в НБУ.