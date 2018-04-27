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    Нацбанк планує розширити способи безготівкової оплати

    Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карт за останні три роки збільшилася на 14 процентних пунктів
    Національний банк України підтримує необхідність розширення переліку платіжних пристроїв і сервісів для можливості здійснення безготівкової оплати користувачами, використовуючи не тільки фізичний платіжний термінал. Про це НБУ повідомляє в Facebook. «Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карт за останні три роки
    • 27 Квiтня, 06:22
    • Розсилка
    НБУ планує розширити перелік платіжних пристроїв
    НБУ планує розширити перелік платіжних пристроїв

    Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карт за останні три роки збільшилася на 14 процентних пунктів

    Національний банк України підтримує необхідність розширення переліку платіжних пристроїв і сервісів для можливості здійснення безготівкової оплати користувачами, використовуючи не тільки фізичний платіжний термінал.

    Про це НБУ повідомляє в Facebook.

    «Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карт за останні три роки збільшилася на 14 процентних пунктів і на кінець 2017 року становила 39,3%. Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30%. За результатами минулого року їх кількість на 1 млн населення досягло 6 тис штук, але в європейських країнах цей показник в кілька разів більше», - зазначила заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Васильєва.

    За її словами, в останні роки в Україні спостерігається стабільне зростання обсягів і частки безготівкових операцій, проте їх активний розвиток стримує недостатньо розвинена платіжна інфраструктура.

    Відзначається, що НБУ співпрацює з Мінекономрозвитку в напрямку кількісного і якісного забезпечення збільшення мережі прийому платіжних карток.

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