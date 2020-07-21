Глава ВООЗ: карантин не зможе зупинити поширення коронавірусу
Відстеження контактів є одним з головних інструментів для боротьби з пандемією
Карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу. Вони допомагають лише уповільнити передачу інфекції.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.
За його словами, одним з основних інструментів для боротьби з поширенням вірусу є відстеження, виявлення та ізоляція контактів.
«Жодна країна не може отримати контроль над епідемією, якщо вона не знає, де знаходиться вірус», – заявив глава ВООЗ.
Гебреісус відзначив важливу роль мобільних додатків, які допомагають відстежувати потенційних заражених. При цьому він підкреслив, що ніщо не замінить навчених працівників, які «ходять від дверей до дверей» у пошуках заражених і контактних осіб, щоб розірвати ланцюги передачі вірусу.
«Відстеження контактів необхідно для кожної країни, в будь-якій ситуації. Це може запобігти перетворенню окремих випадків на кластери, а кластери – у подальше поширення в суспільстві», - резюмував глава ВООЗ.
До слова, у Британії успішно випробували новий препарат від Covid-19.
Як відомо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.
-
Всього61851
-
Хворіють26300
-
Одужали3400
-
Померли1551
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.