Глава ВООЗ: карантин не зможе зупинити поширення коронавірусу



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«Жодна країна не може отримати контроль над епідемією, якщо вона не знає, де знаходиться вірус», – заявив глава ВООЗ Т едрос Аданом Гебреісус

Відстеження контактів є одним з головних інструментів для боротьби з пандемією

Карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу. Вони допомагають лише уповільнити передачу інфекції.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, одним з основних інструментів для боротьби з поширенням вірусу є відстеження, виявлення та ізоляція контактів.

«Жодна країна не може отримати контроль над епідемією, якщо вона не знає, де знаходиться вірус», – заявив глава ВООЗ.

Гебреісус відзначив важливу роль мобільних додатків, які допомагають відстежувати потенційних заражених. При цьому він підкреслив, що ніщо не замінить навчених працівників, які «ходять від дверей до дверей» у пошуках заражених і контактних осіб, щоб розірвати ланцюги передачі вірусу.

«Відстеження контактів необхідно для кожної країни, в будь-якій ситуації. Це може запобігти перетворенню окремих випадків на кластери, а кластери – у подальше поширення в суспільстві», - резюмував глава ВООЗ.

До слова, у Британії успішно випробували новий препарат від Covid-19.

Як відомо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.