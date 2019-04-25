Нацбанк продаватиме колекційні монети через аукціон



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На першому аукціоні планують продати 100 срібних та 1,5 тисячі нейзильберових монет, присвячених Мгарському Спасо-Преображенському монастирю

Національний банк України планує продати частину колекційних монет через аукціони на товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ».

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Рішення про часткову реалізацію пам’ятних монет на аукціонах Національний банк ухвалив для ефективного розвитку ринку нумізматичної продукції та збільшення можливостей придбати нумізматичну продукцію для широкого загалу, водночас зберігаючи існуючі канали її реалізації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на першому аукціоні планують продати 100 срібних та 1,5 тисячі нейзильберових монет, присвячених Мгарському Спасо-Преображенському монастирю.

Зокрема, під час цього аукціону:

лотом вважатиметься: для монет зі срібла – 10 монет; для монет із нейзильберу – 100 монет;

початкова ціна встановлюватиметься на рівні роздрібних цін Національного банку на день проведення аукціону;

ціна кожного наступного лоту дорівнюватиме розміру початкової ціни плюс один крок (крок ціни на монети зі срібла становитиме 500,00 грн; на монети із нейзильберу – 300,00 грн).

Раніше придбати пам’ятні монети Нацбанку можна було лише у його відділеннях та у деяких банках, зокрема Ощадбанку.