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    Економіка та фінанси

    Нацбанк продовжить санкції проти банків з російським капіталом

    У головному банку країни санкції визнали доцільними
    Національний банк України (НБУ) вирішив продовжити санкції, які спливають 16 березня, до банків з російським державним капіталом. Про це заявив директор департаменту фінансової стабільності центробанку Віталій Ваврищук, передає видання «Інтерфакс-Україна». «Так, є потреба продовжити», - повідомив Ваврищук. Також він
    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка

    У головному банку країни санкції визнали доцільними

    Національний банк України (НБУ) вирішив продовжити санкції, які спливають 16 березня, до банків з російським державним капіталом. Про це заявив директор департаменту фінансової стабільності центробанку Віталій Ваврищук, передає видання «Інтерфакс-Україна».

    «Так, є потреба продовжити», - повідомив Ваврищук.

    Також він зазначив, що присутність банків з російським держкапіталом скорочується в банківському секторі практично за всіма показниками.

    «По-суті, я думаю, що це питання тільки часу, коли банки з російським капіталом залишать український ринок. Ми дуже чітко бачимо, що російський державний капітал повністю покине український банківський сектор», - резюмував директор департаменту фінансової стабільності центробанку.

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