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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку

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    Нацбанк оштрафував фінкомпанію за неетичну поведінку - Нацбанк оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку
    Нацбанк оштрафував фінкомпанію за неетичну поведінку
    фото з відкритих джерел

    Регулятор застосував захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн – за порушення вимог щодо етичної поведінки

    Національний банк застосував штрафні санкції до ТОВ «Містер Кеш» за порушення вимог «колекторського» закону. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

    НБУ виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ «Містер Кеш».

    Тому регулятор застосував захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн – за порушення вимог щодо етичної поведінки.

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив таке рішення 14 січня.

    Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір з такою компанією.

    Також нагадуємо, що у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників від шантажу з боку колекторів.

    Про порушення можна повідомити в Нацбанк. Два факти неетичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

    Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Теги: Національний банк санкції банк НБУ
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    Нацбанк оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку