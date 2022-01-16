Нацбанк оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку

Регулятор застосував захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн – за порушення вимог щодо етичної поведінки

Національний банк застосував штрафні санкції до ТОВ «Містер Кеш» за порушення вимог «колекторського» закону. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

НБУ виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ «Містер Кеш».

Тому регулятор застосував захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн – за порушення вимог щодо етичної поведінки.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив таке рішення 14 січня.

Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір з такою компанією.

Також нагадуємо, що у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Про порушення можна повідомити в Нацбанк. Два факти неетичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.