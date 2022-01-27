Монобанк помилився з курсом долара, щасливчики накупили валюти на 4,5 млн грн

З клієнтів monobank обіцяють не знімати додаткові кошти за помилку в курсі валют

«Солодкий» курс простояв приблизно 25 хвилин

Monobank менше ніж за пів години продав доларів на 4,5 млн грн за курсом на 1 грн дешевше ринкового. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Менеджер, який відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 грн кращий за ринковий», – розповів він.

Внаслідок цієї помилки клієнти monobank встигли за 25 хвилин придбати валюти на 4,5 млн грн.

«Після цього ще хвилин 10 пішло на пошуки менеджера, встановлення та завантаження нового курсу в систему. В результаті «солодкий» курс простояв приблизно 25 хвилин, у нас купили доларів на 4,5 млн грн і сума збитків склала близько 150 тис. грн», – зазначив Гороховський.

Він підкреслив, що з клієнтів не зніматимуть додаткові кошти за помилку в курсі валют.

Зазначимо, сьогодні курс гривні перетнув психологічну позначку. Напередодні повідомлялося, що курс долара злетів до чотирирічного максимуму.

Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки. Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.